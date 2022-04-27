تسوية أوضاع مطلوبين في دير الزور والرقة وحلب

استمر اليوم توافد عشرات المطلوبين لتسوية أوضاعهم في مراكز التسوية بدير الزور والرقة وحلب.

واستقبل مركز تسوية السبخة بريف الرقة الشرقي عدداً من المطلوبين تمهيداً لإعادتهم إلى مجتمعهم والفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لإعادتهم إلى صفوف الجيش ضمن إجراءات سهلة وميسرة وتعاون وثيق بين الجهات المختصة ووجهاء المنطقة ومجتمعهم الأهلي لضمان تحقيق أفضل النتائج وذلك وفقا لمراسل سانا.

وفي ريف حلب لفت عدد من الذين سووا أوضاعهم في مركز بلدة حيان إلى أن إعادة عجلة الإنتاج في الأراضي التي تهجر أصحابها منها تتطلب تضافر الجهود وطي صفحة الماضي الأسود والبدء بصفحة جديدة عنوانها الأمل بالغد والتسامح والعفو عند المقدرة التي من شيم الكرام والدولة كانت وستبقى قوية وتعفو عن كل أبنائها.



سانا