خبراء صحة يوصون بضرورة تغيير الوسادة مرة في العام 

27-02-2022

خبراء صحة يوصون بضرورة تغيير الوسادة مرة في العام 

تغيير الوسادة

أكد فريق بحثي من خبراء الصحة "النوم" على ضرورة استبدال الوسادة الخاصة بالإنسان مرة كل عام ، لتجنب فرص إمتلاءها بالغبار والكائنات الدقيقة التي تسبب عددا لا يحصى من المشكلات الصحية .

وقال " مارتين سيلى" ، خبير النوم فى كلية الطب جامعة "لندن" : " يوصى بتغيير وسائدك كل عام أو عامين ، لكن ذلك يعتمد على عدد من العوامل ، فى مقدمتها نوع الوسادة ووضعية نومك".. 

ومع ذلك ، هناك اختبار يمكنك القيام به لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى استبدال.

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