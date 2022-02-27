خبراء صحة يوصون بضرورة تغيير الوسادة مرة في العام 

أكد فريق بحثي من خبراء الصحة "النوم" على ضرورة استبدال الوسادة الخاصة بالإنسان مرة كل عام ، لتجنب فرص إمتلاءها بالغبار والكائنات الدقيقة التي تسبب عددا لا يحصى من المشكلات الصحية .

وقال " مارتين سيلى" ، خبير النوم فى كلية الطب جامعة "لندن" : " يوصى بتغيير وسائدك كل عام أو عامين ، لكن ذلك يعتمد على عدد من العوامل ، فى مقدمتها نوع الوسادة ووضعية نومك"..

ومع ذلك ، هناك اختبار يمكنك القيام به لمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى استبدال.