روسيا تعلق على أحداث كازاخستان

06-01-2022

روسيا تعلق على أحداث كازاخستان

روسيا تعلق على أحداث كازاخستان

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تنظر إلى أحداث كازاخستان على أنها محاولات من الخارج لتقويض استقرارها عبر العنف.

وقالت، في بيان اليوم، “سنواصل مشاوراتنا مع منظمة الأمن الجماعي لتحليل الوضع في كازاخستان”.

تأتي التصريحات الروسية بعد البدء بإرسال قوات حفظ السلام من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لمواجهة الفوضى فيها بطلب من الرئيس توكاييف.


إلى ذلك، اعتبرت جمهورية بيلاروس أن كازاخستان تتعرض لانقلاب مسلح ومنظم، معربة عن استعدادها للمساعدة والوفاء بالتزامات الحلفاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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