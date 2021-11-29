ميليشيا (قسد) تخطف 7 مدنيين في ريف دير الزور

داهمت مجموعات مسلحة من ميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بلدتي الصبحة والدحلة بريف دير الزور وسط إطلاق رصاص كثيف وخطفت على إثرها عدداً من المدنيين.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرين عربة مدرعة وسيارة بيك آب مزودة برشاش تقل مسلحين من ميليشيا (قسد) طوقت بلدتي الصبحة والدحلة بريف دير الزور الشرقي ونفذت مداهمات واسعة وسط إطلاق نار كثيف بشكل متعمد على منازل الأهالي مشيرة إلى أن مسلحي الميليشيا خطفوا سبعة مدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الجاري أصيب مواطن بجروح جراء إطلاق النار عليه من قبل ميليشيا (قسد) في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي أثناء مداهمة الميليشيا لمنازل البلدة.

