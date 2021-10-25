وزارة التجارة تبيع أسطوانة الغاز من دون بطاقة ذكية ب 30000 ليرة
الجيش يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية بريف الحسكة
الجيش يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي
غارات سورية روسية تستهدف عدة مقار في إدلب
من الجولان إلى موسكو: طفح الكيل!
سبعة اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
ميليشيا (قسد) تختطف عشرات الشبان في الحسكة ومحيطها
بلدة محجة وعدد من قرى منطقة اللجاة بدرعا ينضمون لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة
ماذا تفعل الفرقاطة الفرنسية “أكونيت” قبالة السواحل السورية؟
الكزبري: نعمل على كل ما يمكن لإنجاح الجولة
أوّل خرق في عمل «الدستورية»: التوافق لا يزال بعيداً
الدفاع الروسية: رصد 13 اعتداء إرهابياً من منطقة خفض التصعيد بإدلب
إصابة طفلين وامرأة بقصف للاحتلال التركي على قرية بريف حلب
الاحتلال التركي يُدخل تعزيزات إضافية لدعم الإرهابيين في إدلب وريفها
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كالينزي مسؤولاً عن تنسيق مشاريع اليونيدو في سورية

كولومبيا بصدد تسليم بارون المخدرات "أوتونيل" لواشنطن

أعلن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، أن حكومة بلاده تعتزم تسليم زعيم تجارة المخدرات دايرو أنطونيو أوسوجا الملقب بـ"أوتونيل" للولايات المتحدة.

وأضاف مولانو في مقابلة مع صحيفة "تيمبو" الكولومبية أن "أوتونيل يخضع لأمر تسليم في الولايات المتحدة، هذا الأمر في طور التنفيذ وإجراءات وزارة العدل جارية".

وكانت مصادر عسكرية وشرطية في كولومبيا أكدت اعتقال "أوتونيل"، المطلوب رقم واحد للعدالة بين مهربي المخدرات، وزعيم عصابة ديل غولفو.

وكانت كولومبيا قد عرضت مكافأة تصل إلى 3 مليارات بيزو (حوالي 800 ألف دولار) للحصول على معلومات عن مكانه، كما أعلنت الحكومة الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار للمساعدة في تحديد مكانه.