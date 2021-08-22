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قرصنة عملات رقمية بقيمة 100 مليون دولار من شركة يابانية

تمكّن قراصنة من سرقة عملات رقمية قدّرت قيمتها بـ 100 مليون دولار من شركة "ليكويد" اليابانية الرائدة في تجارة العملات المشفرة.

وتعتبر هذه الواقعة ثاني عملية سرقة للعملات المشفرة، في الأيام الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي، تعرضت شركة "بولي نيتورك"، التي تصنف على أنها أيقونة المنصات الرقمية في مجال العملات المشفرة، لسرقة أصول تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار.

وقالت الشركة عبر موقع "تويتر": "نأسف للإعلان عن أن محافظ الشركة الدافئة دمرت، نقوم الآن بنقل أصولنا إلى المحافظ الباردة".

والمحافظ الرقمية "الساخنة" أو "الدافئة" هي التي تكون متاحة عبر الإنترنت وتسمح للمستخدمين بالوصول لعملاتها المشفرة بسهولة أكبر، بينما المحافظ "الباردة" لا تتصل بالانترنت، ويعد الوصول إليها أكثر صعوبة، ولهذا فهي تكون عادة أكثر حماية.