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عطل مفاجئ يصيب تطبيق ماسنجر عند أغلب المستخدمين

توقفت المراسلات بين المستخدمين على تطبيق “فيسبوك ماسنجر” اليوم بشكل مفاجئ دون وجود توضيح بعد عن سبب هذا الخلل.

وكشف موقع “داون ديتكتور” الأمريكي، أن الآلاف من مستخدمي تطبيق “فيسبوك ماسنجر” غير قادرين على استخدام التطبيق.

وأضاف أن نحو 2400 مستخدم تطبيق “فيسبوك مسنجر”، يشكون كل دقيقة من عدم القدرة على تسجيل الدخول أو إرسال الرسائل النصية أو استقبال المكالمات بواسطة تطبيق المراسلة الشهير.

وأوضح أن معظم المشكلات في أوروبا سببها تأثر بعض دول العالم بهذا الخلل، مشيراً إلى أن أكبر الدول المتأثرة هي بولندا.

وأفادت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، بأن موقع “تويتر” يمتلئ الآن بالشكاوى من تعطل “مسنجر”، وأكد المستخدمون أن الرسائل لا يتم إرسالها، وهذه المشكلة مستمرة منذ أكثر من ساعة.

ولا توجد حالياً أي معلومات حول سبب المشكلات أو متى سيتم إصلاحها، ولكن كالعادة، انتقل المعجبون الآن إلى منصات وسائل اجتماعية أخرى.