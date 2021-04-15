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ببطارية كبيرة ومواصفات منافسة.. نوكيا تعلن عن هاتف رخيص الثمن

كشفت نوكيا مؤخرا عن مجموعتها الأحدث من الهواتف الذكية، والتي ضمت هاتفا بمواصفات منافسة سعره لا يتعدى 140 يورو.

ويأتي هاتف G10 الجديد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة ترددها 90 هيرتزا، ودقتها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

أما هيكله فأتى مقاوما للرطوبة والغبار مصنوعا من المعدن والبلاستيك، أبعاده (164.9/76/9.2) ملم، ووزنه 194 غراما.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة موضوعة في إطار دائري على واجهته الخلفية، دقة هذه الكاميرا (32+2+2) ميغابيكسل، كما جهز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج MediaTek Helio G25 المطور بتقنية 12 نانومترا، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وزودت نوكيا جهازها ببطارية ممتازة بسعة 5050 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لثلاثة أيام تقريبا في وضع الاستخدام العادي، ويمكن شحن هذه البطارية بشاحن سريع باستطاعة 10 واط.

كما جهزته بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، وأنظمة A-GPS و GLONASS و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

 

 



المصدر: ixbit