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الهيئة الناظمة للاتصالات ..تعلن إيقاف عملية التنازل عن بوابة الإنترنت من مشترك لآخر

اعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات ؛ إيقاف عملية التنازل عن بوابة الإنترنت من مشترك إلى مشترك آخر ، والالتزام بحجز البوابات للمشتركين حسب أولوية تاريخ تقديم الطلب واظهار البوابات المتاحة للاشتراك على موقعكم الإلكتروني.

وذكرت الهيئة الناظمة للاتصالات أن أي تجاوز أو تقاضي أجور أو إشتراك أو فواتير شهرية ، خارج التعليمات المقرة من الهيئة من المزود أو نقطة البيع التابعة له ، سيعرض صاحبه للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وصولا إلى تجميد أو إلغاء الترخيص الممنوح لكم . 