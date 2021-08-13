الدفاعات الجوية الإيرانية تطلق نيران تحذيرية على طائرة أميركية بالقرب من مضيق هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ «الدفاعات الجوية الإيرانية أطلقت، أمس الخميس، إنذاراً تحذيرياً لطائرة مسيرة أميركية كانت تحلق في أجواء مضيق هرمز في وقت مبكر من فجر أمس».



ونشرت الأجهزة الأمنية الإيرانية «مشاهد تظهر توجيه عناصر الدفاع الجوي الإيراني تحذيراً مقتضباً لطائرة مسيرة تابعة للجيش الأميركي من طراز (أم كيو 9) وكانت تحلق في محيط مضيق هرمز وبالقرب من الحدود الإيرانية».



وفي حزيران الماضي، استهدف أحد مباني هيئة الطاقة الذرية في مدينة كرج القريبة من العاصمة طهران، دون التسبب في أي أضرار مادية أو بشرية، ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، وقتها، عن مصادر أن «الهجوم نفذ بطائرة مسيرة، صغيرة رباعية المروحيات، أقلعت من داخل البلاد».



ومن جانبه، نفى مصدر إيراني مسؤول في قاعدة «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي، آنذاك، أن يكون «الهجوم التخريبي» الذي استهدف المبنى، قد نفذ بواسطة طائرة مسيرة. وقال مسؤول مطلع في قاعدة «خاتم الأنبياء» لموقع «انتخاب» المحلي، إنّ «الحادث لم يتم تنفيذه بطائرة مسيرة إطلاقاً»، مضيفاً: «الحادث يمكن أن يكون عملاً أمنياً تخريبياً ومسؤوليته تقع خارج نطاق مقر الدفاع الجوي».



وبحسب الوكالة، أسقطت إيران «عدداً من الطائرات المسيرة الأميركية كانت آخرها في 2019 عندما استهدفت طائرة غلوبال هاوك العملاقة بعد خرقها للأجواء الإيرانية وامتناعها عن الاستجابة للتحذيرات الصادرة من قبل الدفاعات الجوية».



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