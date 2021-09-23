الجزائر تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المغربي

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الأربعاء، أنَّ المجلس الأعلى للأمن في البلاد قرَّر "إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطيران المدني والعسكري المغربي على الفور".



وقالت الرئاسة في بيانها إنَّ القرار يأتي في ظلِّ "استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي".



وأتى هذا القرار بعد أن ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن، خُصِّص لدراسة التطورات على الحدود مع المغرب.





وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد قال في حديث إلى شبكة "CNN" الأميركية إنَّ "الأعمال العدائية الأخيرة للمغرب تجاه الجزائر كانت السبب في قطع علاقات بلاده مع المملكة".



ولفت إلى أن "الجزائر كانت صبورة بشكل غير عادي في مواجهة كل الأفعال التي ارتكبها المغرب ضد سيادتها ووحدتها".



وفي الـ24 من آب/أغسطس الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مؤكداً أنها ترفض "منطق الأمر الواقع وترفض السياسيات الأحادية للمغرب"، محمّلاً قادة المملكة المغربية وزر الأزمات التي تتزايد بين الجزائر والمغرب.



وبعدها بـ 3 أيام ردّ المغرب على الإجراء الجزائري بإغلاق سفارته في العاصمة الجزائرية.