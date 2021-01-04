البنتاغون: "نيميتز" لن تغادر الخليج بسبب إيران

أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميللر الإثنين، عن إبقاء حاملة الطائرات في الخليج، بعد قرار سابق بانسحابها من المنطقة، مشدداً إلى أنه لا ينبغي على أحد التشكيك في عزيمة الولايات المتحدة.



ونشر البنتاغون بياناً صادراً عن ميللر، يؤكد الإبقاء على حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية لترامب ومسؤولين أمريكيين.



وكانت إيران هددت بالانتقام لمقتل قادتها، وسط حالة من التوتر تسود المنطقة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال القادة العسكريين في العراق.



وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أمس إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتال سليماني لأنه أربك كل الحسابات الأمريكية في المنطقة"، متوعداً بـ "معاقبة الآمرين والفاعلين في عملية اغتياله".



ويأتي التصعيد قبل حوالي أسبوعين من استلام المرشح الديمقراطي جو بايدن السلطة في الولايات المتحدة، والذي أعلن سابقاً نيته لعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب من جانب واحد عام 2018، في حال عودة إيران في المقابل إلى تطبيق مسؤولياتها بالكامل بموجب الصفقة.