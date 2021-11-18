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ارتفاع الصادرات وتراجع الطلب.. بيانات سعودية حول النفط

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع الصادرات النفطية للسعودية، أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك"، في شهر أغسطس الماضي، فيما تراجع طلب السعودية على المنتجات النفطية.

وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية إلى 6.516 مليون برميل يوميا من 6.450 مليون برميل يوميا في أغسطس 2021.

فيما أشارت إلى تراجع طلب السعودية على المنتجات النفطية بواقع 0.009 مليون برميل يوميا إلى 2.458 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2021.

كذلك أشارت البيانات انخفاض صادرات السعودية من المنتجات النفطية 0.123 مليون برميل يوميا إلى 1.324 مليون برميل يوميا في سبتمبر الماضي.

 

 


المصدر: رويترز