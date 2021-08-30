ميليشيا (قسد) تنفذ مداهمات في عدة قرى بريف دير الزور وتختطف عدداً من المدنيين
استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي في حماة
وزير الخارجية الإيراني يصل إلى دمشق لبحث مواجهة الإرهاب الاقتصادي
استشهاد شرطي وإصابة اثنين بجروح بقذيفة أطلقها الإرهابيون المتحصنون في درعا البلد
إصابة عدد من النساء والأطفال جراء حريق في مخيم الهول بريف الحسكة
“التحالف الأمريكي” ينفذ إنزالا جويا ويخطف عدد من المدنيين من دير الزور
الحربي الروسي يتعامل مع بنك أهداف لـ”جبهة النصرة” جنوبي إدلب
تركيا ترفض استقبال المطلوبين الخارجين من درعا في مناطق سيطرة ميليشياتها شمال سوريا
مقتل أكثر من 90 شخصاً بينهم 13 جندياً أميركيّاً في تفجيرات كابول
استكمال اتفاق درعا: «الباصات الخضراء» نحو الشمال
تركيا واللاجئون السوريون: إعادة التوطين لا تزال خياراً
تعثّر التنفيذ لا ينسف الاتفاق: قمّة بوتين ــ عبد الله تدفع تسوية درعا
ارتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء اعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش بريف درعا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان من حيي النشوة وغويران بمدينة الحسكة
تمديد المهلة التي منحها الجيش للإرهابيين الرافضين التسوية بدرعا

إطلاق عدة صواريخ على مطار العاصمة الأفغانية كابول

أطلقت عدة صواريخ على مطار العاصمة الأفغانية كابول اليوم غداة ضربة جوية شنها الجيش الأمريكي واستهدف فيها سيارة في محيط المطار ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وقبل حلول موعد سحب آخر قواتها من أفغانستان المقرر غداً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني كان يعمل في الحكومة الأفغانية السابقة قوله إن الصواريخ أطلقت من آلية في شمال كابول فيما سمع سكان صوت استجابة نظام الدفاع الصاروخي في المطار مشيرين إلى سقوط شظايا في أحد الشوارع ما يدل على أنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل.

وذكر مراسل الوكالة أنه شوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة حيث يقع مطار حامد كرزاي الدولي بينما أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق منها على الفور سيارة تحترق.

واستولت حركة طالبان على كابول في الخامس عشر من آب الحالي بعد سيطرتها على مناطق واسعة من البلاد خلال الأشهر الأخيرة وذلك عقب إعلان الإدارة الأمريكية نيتها سحب قواتها بعد عشرين سنة من الغزو العسكري في هذا البلد الذي أدى إلى الفوضى وعدم الاستقرار.