إطلاق عدة صواريخ على مطار العاصمة الأفغانية كابول

أطلقت عدة صواريخ على مطار العاصمة الأفغانية كابول اليوم غداة ضربة جوية شنها الجيش الأمريكي واستهدف فيها سيارة في محيط المطار ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين وقبل حلول موعد سحب آخر قواتها من أفغانستان المقرر غداً.





ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني كان يعمل في الحكومة الأفغانية السابقة قوله إن الصواريخ أطلقت من آلية في شمال كابول فيما سمع سكان صوت استجابة نظام الدفاع الصاروخي في المطار مشيرين إلى سقوط شظايا في أحد الشوارع ما يدل على أنه تم اعتراض صاروخ واحد على الأقل.





وذكر مراسل الوكالة أنه شوهد دخان يرتفع فوق مبان في المنطقة حيث يقع مطار حامد كرزاي الدولي بينما أظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لم يتسن التحقق منها على الفور سيارة تحترق.



