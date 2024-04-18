على السوريين الراغبين بالحج التسديد بالقطع الأجنبي

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً جديداً يفرض على المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج دفع رسومها بالعملات الأجنبية.

القرار الصادر برقم “482/ل إ” يتطلب من جميع الراغبين في الحج تسديد تكاليف الخدمات المتعلقة بأداء المناسك بالعملات الأجنبية نقداً، وذلك ف الحساب المحدد من قبل الوزارة لهذه الغاية لدى بنك البركة السوري بكافة فروعه

وأعلن وزير الأوقاف، عبد الستار السيد، عن عدد الحجاج المقبولين، البالغ 17500 حاج، مشيراً إلى أن أكثر من 50 ألف شخص تقدموا لأداء فريضة الحج عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية.

وتم قبول المتقدمين من مواليد 1957 وما دون ذلك بغض النظر عن عمر المرافقين لهم.

وكشفت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن تكلفة الحج التي تتراوح بين 85 مليون ليرة سورية و200 مليون ليرة، أي ما يعادل بين 5900 و13900 دولار أمريكي، وتتفاوت حسب الفندق ورغبة الحاج، وتشمل كافة النفقات ذهاباً وإياباً.



وكالات