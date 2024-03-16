وفد سوري ينطلق إلى موسكو

أكدت مصادر إعلامية استعداد خمسة أعضاء في مجلس الشعب للسفر إلى روسيا لمراقبة الانتخابات الروسية، وأشارت إلى أن النائب “باسم سودان”، رئيس لجنة الصداقة الروسية، سيترأس الوفد.

ويتألف الوفد من “محمد عزت عربي كاتبي”، و”نجدت أنزور”، و”عمار بكداش”، إضافة إلى “عبدو موصلي”.

ونقلت وكالة تاس عن السيناتور في الجمعية الروسية الفيدرالية، قسطنطين باسيوك، تصريحه بأن مجموعة من البرلمانيين السوريين ستزور روسيا في المستقبل القريب بصفتهم مراقبين دوليين في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأتت تصريحات باسيوك بعد زيارته لسوريا قبل أيام، حيث التقى بالصباغ، برفقة رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري لؤي يوسف



وكالات