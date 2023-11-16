الجيش يدمر ويسقط أربع طائرات مسيرة للإرهابيين بريفي حلب واللاذقية

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريفي حلب واللاذقية لمحاولة اعتداء التنظيمات الإرهابية بالطائرات المسيرة على المناطق الآمنة، ودمرت وأسقطت عدداً منها.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن “وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي حلب واللاذقية تصدت لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة، وبعض النقاط العسكرية”.

وأكد البيان أن وحدات الجيش تمكنت من تدمير وإسقاط أربع طائرات مسيرة للإرهابيين.

ودمرت وحدات من الجيش في الثالث عشر من الشهر الجاري عدة طائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية في أرياف حلب وإدلب وحماة، من بينها طائرة مزودة بمحرك صاروخي يعمل بالوقود السائل للاعتداء على المناطق الآمنة.