اجتماع أمني رفيع المستوى بين سورية والأردن

عقدت اللجنة السورية الأردنية المشتركة للتعاون في مكافحة تهريب المخدرات اجتماعها الأول في عمّان

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إن المحادثات أُجريت برئاسة رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني من الجانب الأردني، ومن الجانب السوري وزير الدفاع العماد علي محمود عباس ومدير المخابرات العامة اللواء حسام لوقا. وناقشت المحادثات التهديد الذي تشكله المخدرات على استقرار المنطقة.

وأضافت الوزارة، بأن الاجتماع بحث التعاون في مواجهة خطر المخدرات ومصادر إنتاجها وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريبها عبر الحدود إلى الأردن، والإجراءات اللازمة لمكافحة عمليات التهريب، ومواجهة هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

وتشكّلت اللجنة السورية – الأردنية المشتركة، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع عمّان التشاوري، الذي عقد بمشاركة سورية في أيار الماضي. بحضور وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، حيث كان ملف مكافحة تهريب المخدرات الحاضر الأبرز في البيان الختامي للاجتماع.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد زار سورية، في الثالث من تموز الجاري، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية فيصل المقداد، وأعلن عن تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن تهريب المخدرات عبر سورية إلى الأردن خطر حقيقي يتصاعد ولا بد من مواجهته، وأضاف الصفدي أن بلاده لن تدخر جهداً وستقوم بكل ما يلزم، لحماية أمنها الوطني من هذا الخطر، على حد تعبيره.

يذكر أن السلطات الأردنية تعلن بين الحين والآخر إحباط محاولات تهريب مخدرات قادمة من سورية، وضبط شحنات كبتاغون حاولت اجتياز الحدود.



سناك سوري