الأردن يعلن عن تسهيلات جديدة لدخوله لهذه الفئة من السوريين

أعلنت وزارة الداخلية في الأردن عن تقديم تسهيلات دخول للاجئين السوريين المقيمين في دول اللجوء والخليج العربي، بهدف تنشيط الاقتصاد والسياحة، وتجنب موجة لجوء عكسية إلى المملكة، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الأردنية.



وأكد مدير الجنسية وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية أن التغيير في النهج يستند إلى المصالح الوطنية العليا للأردن مثل المصالح الاقتصادية وتعزيز السياحة وتحقيق مصلحة الأردن في مجال حقوق الإنسان وسمعته في هذا المجال.

كما أعلن عن سماح الدخول للمجموعات السورية عبر مكاتب سياحية، وقد تم اختيار الدول التي يمكن للاجئين السوريين العودة منها بعد إعادة توطينهم، إضافة إلى اللاجئين السوريين الذين غادروا طواعية إلى دول الخليج، وسمح لهم بالعودة للمملكة.



وكالات