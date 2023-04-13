هولندا.. النيابة تطالب بسحن لاجئ سوري 12 عاماً.. والسبب؟

تطالب النيابة العامة بالحكم بالسجن لمدة اثني عشر عاما ضد سوري يتهم أنه قاد “منظمة إرهابية” وفق ما ذكر موقع ( NU) الهولندي.

وقال الموقع انه تم القبض على الرجل البالغ من العمر 47 عاما في تشرين الثاني نوفمبر/ 2020 في مدينة ”رايسن” الهولندية في اقليم “أوفرايسل”.

ووفقا للنيابة العامة، هناك أدلة مقنعة على أن الرجل لعب دورا مهما في سوريا داخل الجماعة الجهادية ”أحرار الشام”. التي ينظر إليها على أنها “منظمة محظورة” في هولندا.

وأضاف الموقع ووفقا للنيابة العامة، كان الرجل، من بين أمور أخرى، المدير المالي للمنظمة في محافظة الرقة السورية بين كانون الثاني يناير/2012 و حزيران يونيو/ 2015. فيما ينفيى المتهم نفسه أي علاقة له بأحرار الشام.

ولا ترى النيابة العامة أن هذا الأمر ذا مصداقية. ويقال إنه أرسل رسائل نصية عن ماضيه مع أخته وأصدقائه.

ووفقا للموقع جاء المشتبه به إلى هولندا في عام 2017 وحصل على تصريح إقامة مؤقتة.

وبعد معلومات عن ماضيه ، بدأت الشرطة تحقيقا أدى في النهاية إلى اعتقال المشتبه به.

في مارس آذار/2022 ، قررت المحكمة أنه يجب إطلاق سراح المدعى عليه حتى صدور الحكم في قضيته بسبب إجراء طبي كبير.، وقد تم ذلك في ظل ظروف صارمة. على سبيل المثال، كان عليه ارتداء سوار الكاحل, ختم الموقع.



وكالات