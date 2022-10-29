«الشمس تبتسم».. وناسا تفسر الظاهرة

التقط مرصد ديناميكا الشمس التابع لـ "ناسا" صورة للشمس "وهي تبتسم". ومن خلال الصورة التي نشرها المرصد على "تويتر" يمكن ملاحظة ثلاثة داكنة على الشمس، أظهرت قرص الشمس وكأنه وجه يبتسم.

وقالت ناسا عبر حسابها على "تويتر" إنّ هذه البقع الداكنة على الشمس، تُعرف باسم الثقوب الإكليلية، وهي مناطق تتدفق منها الرياح الشمسية، والتي تسبب العواصف الشمسية على الأرض.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن هذه العواصف المغناطيسية يمكن أن يصل تأثيرها على الأرض في أوخر الشهر الحالي.

يشار إلى أن آخر ظاهرة فلكية للشمس كانت الكسوف الذي حدث الثلاثاء الماضي، حيث تمّ رصد الظاهرة في أغلب الدول العربية، ما عدا المغرب وموريتانيا وجزر القمر.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم.