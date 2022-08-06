وزارة الدفاع الروسية: تشافيز مات بعقار أمريكي يسبب السرطان

عادت وزارة الدفاع الروسية لإثارة قضية الأسلحة البيولوجية الأمريكية، مشيرة إلى أن وفاة الرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو تشافيز كانت بسبب عقار يسبب السرطان والأمراض المزمنة.

وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نقل معلومات لروسيا، تفيد بأن "الولايات المتحدة نفذت أنشطة لابتكار عقاقير تسبب عند إدخالها لفترة وجيزة في الجسم أمراضاً مزمنة وتؤدي إلى تطور أنواع مختلفة من السرطان".

وأشار كيريلوف إلى أنه وفقاً للجانب الفنزويلي، تم استخدام عقار مماثل لتسميم الرئيس هوغو تشافيز من قبل كلوديا دياز، التي كانت جزءاً من الوفد الرئاسي الفنزويلي.

وأوضح أن دياز غادرت فنزويلا بمساعدة أجهزة المخابرات الأمريكية،​ وتمً نقلها لاحقاً إلى الولايات المتحدة من أجل تجنب الكشف المحتمل عن تفاصيل تعاونها مع الأمريكيين.

وحسب المعلومات التي نقلها المسؤول الروسي، فإن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت تخطط منذ عام 2002 لاغتيال تشافيز، بمشاركة موظفين في السفارة الأمريكية في ​كاراكاس​.

يشار إلى أن الرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو تشافيز توفي سنة 2013، عن عمر يناهز 59 سنة، في المشفى العسكري بالعاصمة كاراكاس، بعد صراع مع مرض السرطان الذي اكتُشف لديه في العام 2011.