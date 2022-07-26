صائدة الغواصات البريطانية تتعقب غواصتين روسيتين
أعلنت البحرية البريطانية أنها تتبعت غواصتين روسيتين في بحر الشمال قبالة السواحل النرويجية.
وقالت البحرية في بيان إن السفينة البحرية “إتش إم إس بورتلاند” قامت بتتبع غواصة “سيفيرودفينسك” الروسية المزودة بصواريخ كروز بعد ظهورها، وفق “بي بي سي”
ويطلق على “اتش ام اس بورتلاند” “صائدة الغواصات”.
وظهرت غواصتان روسيتان، وفق البيان، بشكل منفصل، شمال غربي بيرغن في النرويج.
وقالت البحرية البريطانية إنها تعقبت الغواصتين أثناء إبحارهما تحت الماء جنوبا على طول الساحل النرويجي من القطب الشمالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة للمملكة المتحدة تدريب أفراد الجيش الأوكراني.
وأعلمت “إتش إم إس بورتلاند” عن تحركات الغواصة الروسية “سيفيرودفينسك” المزودة بصواريخ كروز، والغواصة الهجومية من طراز “أكولا فيبر” الجمعة.
وقال متحدث باسم البحرية الملكية إن إحدى طائرات الدوريات البحرية بعيدة المدى الجديدة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، “بوسيدون بي8″، عملت أيضا بشكل وثيق مع “إتش إم إس” بورتلاند “لمطاردة وتعقب” الغواصات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه بحارة البحرية البريطانية بتدريب أفراد البحرية الأوكرانية على تشغيل اثنتين من السفن المختصة بالبحث عن الألغام من طراز “سانداون” التي سيتم بيعها إلى أوكرانيا.
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