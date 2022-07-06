ما هو نظام دفع  مير الروسي الذي تريد سوريا تفعيله؟

06-07-2022

ما هو نظام دفع  مير الروسي الذي تريد سوريا تفعيله؟

اعتبر السفير االسوري في موسكو، رياض حداد، إن تفعيل نظام الدفع “مير” (MIR) مهم في سوريا كبديل لمنظومات التسديد الأجنبية، و”ذلك في ظل ظروف سياسة العقوبات الغربية”.

ما هو نظام دفع “مير”؟

“مير” (MIR) هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي “فيزا” و”ماستركارد” بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم.

وبطاقات “مير” معتمدة حاليًا في عشر دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.


وسرعت روسيا من جهودها للترويج لنظام “مير” عالميًا بعد أن أعلنت “فيزا” و”ماستر كارد” وقف خدماتهما في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 


وكالات

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