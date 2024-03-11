ألمانيا.. حوالي 3 ملايين شركة عائلية على وشك الانهيار

ألغت سلطات ألمانيا بعض الإعانات للبزنس الوطني الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عدد كبير جدا من الشركات العائلية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

ونقلت الوكالة عن مالك ومدير عام شركة لإنتاج واجهات التبريد، قوله: الوضع متوتر جدا، مشيرا إلى أن عدة محلات لبيع اللحوم التي عمل معها، ألغت في غضون أسابيع، طلبات شراء المعدات من شركته بسبب إلغاء الدعم الحكومي.

وبحسب الوكالة، من بين التعقيدات الإضافية، القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الألمانية في العام الماضي، والذي ألزم الائتلاف الحاكم بوقف التمويل المفرط من خارج الميزانية، وهناك مشكلة أخرى تعيق عمل الشركات الصغيرة والعائلية، وهي البيروقراطية، التي وفقا لرواد الأعمال تعقد العمل وتشتت الانتباه عن العمليات اليومية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة يزيد من صعوبة العمل.

ونوهت الوكالة بأن كل هذه الأسباب، تتراكم مع عواقب جائحة كوفيد-19، التي لم تتعافى الشركات العائلية منها بشكل كامل بعد، وهذا يدفع الألمان إلى بيع شركاتهم، وهو أمر كان نادرا للغاية في السابق.

وأضافت الوكالة: قد تؤدي هذه النزعة الجديدة في الاقتصاد الألماني، إلى انهيار حوالي 3 ملايين شركة عائلية في البلاد، مثل شركة Viessman التي تنتج المضخات الحرارية. لقد اضطر المالك إلى بيعها لشركة Carrier Global Corp الأمريكية، مقابل 13.1 مليار دولار.