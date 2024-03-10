قائد القيادة المركزية الأمريكية : الأوضاع في الشرق الأوسط تهدد مصالحنا

أكد قائد القيادة المركزية (سنتكوم) في الجيش الأمريكي، مايكل كوريلا، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلّحة بمجلس الشيوخ في 7 مارس الحالي، أن التطورات في الشرق الأوسط تجعل المنطقة أكثر عرضة للتهديدات تجاه الولايات المتحدة.

وأشار إلى تغيرات الأزمات والتنافس في المنطقة، معتبرًا أنها تجعلها أكثر احتمالًا لإنتاج تهديدات ضد أمريكا.

وأكد كوريلا أن المنطقة الوسطى تظل ذات أهمية حيوية لإمدادات الطاقة العالمية وتدفق التجارة العالمية، وأشار إلى التحديات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط.

وأوضح أن التهديدات من الأعداء مثل إيران وحلفائها، الذين يمتلكون أسلحة متقدمة، تشكل تحديًا للأمن الوطني الأمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات قد جاءت في سياق تصاعد التوترات والتحديات الأمنية في المنطقة، مع تركيز كوريلا على أهمية القيادة المركزية الأمريكية في تحقيق الاستقرار والدفاع عن الوطن الأمريكي في هذا السياق.