الرئيس الألماني يعلن عن قطع تاريخي في العلاقات مع روسيا

29-10-2022

الرئيس الألماني يعلن عن قطع تاريخي في العلاقات مع روسيا

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أدت إلى “قطيعة تاريخية” في العلاقات بين برلين وموسكو.

وأضاف الرئيس الألماني، قائلا: “عندما ننظر إلى روسيا اليوم، ضاعت الأحلام القديمة. بلداننا تواجه بعضها بعض الآن”، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وتابع شتاينماير: “انغمست ألمانيا في حقبة جديدة، في زمن انعدام الأمن الذي بدا أننا قد تغلبنا عليه”. مشيرا إلى خطورة انتشار “نيران الحرب” في أوروبا.

وقام رئيس ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة غير معلنة إلى كييف. يذكر أن شتاينماير شغل منصب وزير الخارجية الألماني في حكومة أنجيلا ميركل في الفترة من 2013 إلى 2017، وشارك بنشاط في المفاوضات لحل النزاع في دونباس.
 

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