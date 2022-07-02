«عبد اللهيان» في دمشق

يزور وزير الخارجية الإيراني، "أمير عبد اللهيان"، اليومً السبت 2 تموز، العاصمة السورية دمشق للقاء كبار المسؤولين، بحسب ما أوردته إحدى الصحف المحلية.

وسيلتقي عبد اللهيان مع وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لـ«البحث في آخر التطورات»، منها استئناف مفاوضات ملف النووي، والتهديدات التركية، إضافة إلى بحث تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه بعد زيارة الرئيس، بشار الأسد، إلى #طهران، في أيار الماضي»

ويأتي إعلان هذه الزيارة بعد يوم من انتهاء جولة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي استمرت لمدة يومين في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حيث تأمل إيران رفع العقوبات عنها، بما فيها تصدير النفط.

وكان عبد اللهيان صرّح، في أيار الماضي أن زيارة الأسد إلى طهران، «فتحت أفقاً جديداً في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين».