من هو الرئيس الجديد للموساد؟

عيّن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أمس، ديفيد برنيع رئيساً جديداً لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، وهو منصب رئيسي وحساس في "إسرائيل".



وانضم برنيع "56 عاماً"، الذي خدم كجندي مقاتل في وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة المعروفة باسم "سايرت ماتكال"، إلى جهاز "الموساد" في 1996، وظل لمدة 6 سنوات "2013- 2019" قائداً لشعبة "تسوميت" المسؤولة عن تجنيد الجواسيس، قبل أن يتم تعيينه في 2019 نائباً لرئيس الجهاز، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.



وخلال احتفال بمناسبة التعيين الجديد، ألمح نتنياهو إلى خطوات قد تتخذها إسرائيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



وقال نتنياهو: "إن المهمة الأولى الملقاة على عاتق كل واحد منكم وكل واحدة منكن، هي منع إيران من التزود بسلاح نووي، هذه هي المهمة العليا".





ويخلف برنيع، يوسي كوهين الذي يقود الموساد منذ عام 2015، ولعب كوهين دوراً بارزاً في التوصل لاتفاقيات التطبيع الأخيرة بين "إسرائيل" وعدد من الدول العربية.