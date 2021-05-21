رجلان يسلبان امرأة مصاغها الذهبي تحت تهديد السلاح في برزة بدمشق

تقدمت السيدة " م " بشكوى لدى فرع الأمن الجنائي بدمشق عن تعرضها لحادثة سلب ضمن منزلها في منطقة برزة عندما أقدم شخصان بانتحال صفة أمنية بحجة تفتيش المنزل بعد أن استغلا وجودها وحدها وقاما بسلبها مصاغها الذهبي وتهديدها بالقتل ورميها على الأرض .



وبتدقيق المكان من قبل الفرع تبين وجود كاميرات في المنطقة وبمراجعتها تم الاشتباه بشخصين يعملان في أحد الأبنية السكنية القريبة من المنطقة والتي لا تزال قيد الإنشاء حيث تم نصب الكمين اللازم لهما وإلقاء القبض عليهما وهما المدعو " "م، م" و "ج، ح"



وبالتحقيق مع المدعو "م، م" اعترف أنه أقدم بالاشتراك مع شريكه " ج، ح" على انتحال صفة امنية لسهولة دخول المنازل وأنهما عندما تأكدا من بقاء المدعوة "م" وحدها بالمنزل أخبرها بضرورة تفتيش المنزل وعندما دخلا قاما بالتهجم عليه وتهديدها بالقتل وسرقة مصاغها الذهبي وسلسال كان بعنقها مما أدى لجرحها وقاما برميها على الأرض ولاذا بالفرار.



كما اعترف بسرقة منزل المدعو " أ، ف " عن طريق الكسر والخلع وهو في الحارة المجاورة لمكان عملهما وسرقة ما يحتويه من مبالغ مالية وأدوات كهربائية وبيعها للمدعو " ح" وتقاسم المبلغ بينهما .



كما اعترف بسرقة عدد من الشاشات وأدوات موسيقية من مكتب شحن وبيع هذه الشاشات في شارع الثورة وسرقة المكتب المجاور لمكتب الشحن بعد فترة من الزمن عن طريق التسلق من النافذة وسرقا أجهزة كمبيوتر وكهربائيات.



صاحبة الجلالة