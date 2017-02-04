الحرارة توالي ارتفاعها وزخات مطر متوقعة في ساعات المساء والليل فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات المساء والليل مشيرة إلى وجود فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة.



وفي الليل يكون الجو باردا ويحذر من تشكل الجليد على المرتفعات الجبلية وحدوث الصقيع والضباب في بعض المناطق الداخلية أما الرياح فتكون متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج دون تغير يذكر غداً على الحالة الجوية السائدة حسب نشرة المديرية.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين: