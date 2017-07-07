موسكو تعلن إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط
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موسكو تعلن إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط

أعلنت القوات الروسية إغلاق أجواء المياه الدولية في شرق المتوسط بمحاذاة المياه السورية، وأخبرت أجهزة الملاحة في حوض المنطقة بمناورات ستجريها هناك.

وورد في النشرة التي عممّتها الجهات الروسية المعنية على أجهزة الملاحة الجوية والبحرية وتضمنت إحداثيات منطقة المناورات، أن التشكيلات العسكرية الروسية ستستخدم الذخيرة الحيّة في المناورات التي ستجريها في المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية في سوريا وشرق المتوسط كانت قد أغلقت أجواء المنطقة المذكورة الأربعاء الماضي، وذلك لمناورات مشابهة لتدريبات اليوم.

كما سبق للقوات الروسية وأغلقت المنطقة المذكورة منذ الـ18 حتى الـ30 حزيران/يونيو الماضي.

المصدر: انترفاكس

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