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مركز خدمة مواطن ثانٍ بدير الزور

أكد رئيس مجلس مدينة ديرالزور المهندس رائد المنديل أن المجلس بدأ بتجهيز مركز خدمة مواطن ثان في مدينة ديرالزور، بهدف تخفيف الضغط عن المركز الأولى وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المقدمة فيه، مشيراً إلى أنه تمت مراعاة اختيار موقع المركز الثاني خلف مقر اتحاد الحرفيين في الجهة الغربية للمدينة، وهو موقع مناظر لموقع المركز الأولى، والذي يقع في مقر البلدية بالجهة الشرقية.

وبين أن المركز يقدم خدمات السجل العدلي والمدني وتسديد فواتير الكهرباء و الماء ومعاملات مجلس المدينة، مشيراً إلى نية المجلس افتتاح صالات استثمار ستكون عبارة عن "سوق تجاري مصغر" خلف مجمع الجاز وتم رصد اعتماد بقيمة 40 مليون ليرة لتنفيذ مرحلة أولى من المشروع.

 


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