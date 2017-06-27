أرقك سببه جيناتك

يعاني الكثيرون من مشكلات في النوم، معتقدين بأن الأمر يتعلق بإجهاد الدماغ، ولكن قد يكون التفسير الحقيقي متعلقا بالتركيب الجيني.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن دراسة هولندية حددت 7 جينات، يمكن أن تعرض الأشخاص لتطور متزايد في اضطراب النوم، حيث اكتشف الباحثون أن قلة النوم ترتبط بالحالة البيولوجية لا النفسية.



ويعد هذا النهج جديدا كليا، حيث يعطي الأمل في إيجاد حل منطقي، لمشكلات النوم عند البالغين.



ويمكن أن تقود الدراسة إلى تطوير العلاجات الضرورية لهذه الحالات، لتحل مكان عشرة ملايين وصفة طبية، تقدم سنويا.



ووصل علماء في جامعة Vrije إلى هذه النتائج عن طريق رسم خرائط للحمض النووي لأكثر من 113 ألف شخص من بريطانيا وهولندا.



وقال أخصائي النوم، البروفيسور فان سوميرن “يقدم بحثنا مفهوما جديدا حول أسباب الأرق، ونأمل بأن يكون البداية لإجراء المزيد من الأبحاث حول هذه المشكلة”.



واكتشف فريق البحث أيضا طفرات وراثية مختلفة مرتبطة بالنوم عند الرجال والنساء، كما وجد أن النساء أكثر عرضة للأرق.



ووجد الباحثون أن هناك ارتباط جيني قوي مع حالات أخرى، مثل القلق والاكتئاب والعصبية، وغير ذلك.



وقال آنك هامرشلاغ، طالب الدكتوراه في الجامعة إن “النتيجة مثيرة للاهتمام، لأن الخصائص الجديدة مرتبطة بالأرق أيضا. ونحن نعلم الآن، أن هذا الأمر يرجع جزئيا إلى الأساس الجيني المشترك”.



بدوره أكد البروفيسور دانيال بوستوما أن هناك اختلافات منفصلة بين الرجال والنساء، وهذا يشير إلى أن بعض الآليات البيولوجية قد تؤدي إلى الأرق.

وكالات