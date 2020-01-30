زلزال يضرب عدة مناطق من بينها منطقة الكاريبي ومخاوف من حدوث تسونامي

أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن منطقة الكاريبي الأمريكية شمال غرب جمايكا شهدت زلزال قوي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن الزلزال حصل بين كوبا وجمايكا، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.



وأوضحت الوكالة أن سكان المكسيك وولاية فلوريدا الأمريكية شعروا بهزات إثر الزلزال، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

بدورها، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ذكرت أن هناك مخاوف من تشكل تسونامي خطير أي “موجات مد عملاقة”، في المنطقة المذكورة.



وقال المركز الدولي للمعلومات بشأن تسونامي: “من المحتمل أن تتعرض مناطق ساحلية في بليز وكوبا وهندوراس والمكسيك وجزيرة الكايمان وجاميكا لموجات مد عملاقة يصل ارتفاعها إلى متر فوق مستوى المد”.



من جهة ثانية، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزال بقوة 5.7 درجة وقع قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك، مساء أمس الأربعاء، وذلك على بعد 116 كم غرب مدينة تيرنيت في أرخبيل الملوك وعلى عمق 15 كم.



وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن أندونيسيا تُعتبر من المناطق الأكثر نشاطاً بالزلازل على الأرض، لافتة إلى أنه في عام 2004 الفائت، حصل قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، الزلزال الأقوى في العالم خلال السنوات الخمسين الأخيرة، ونجم عنه حينها موجة تسونامي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في 12 بلداً مطلاً على المحيط الهندي.



يذكر أيضاً، أن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أصدرت بياناً أعلنت فيه أن زلزالاً وقع صباح اليوم الخميس، بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، وذلك قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لولاية موغلا، غربي تركيا، وسواحل جزيرة دوديكانيسيا اليونانية، وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية.