قهوة «صديقة للأمعاء»..طرق لتخفيف أثر القهوة على المعدة

يستمتع الناس من جميع أنحاء العالم بالقهوة، المشروب المعزز للطاقة الذي يقدم العديد من الفوائد الصحية، لكن ماذا لو كنت من محبي القهوة ولكنك تعاني من معدة حساسة؟ إليك طرق لتخفيف أثر القهوة على المعدة.



لماذا تتسبب القهوة في مشكلات بالأمعاء؟



يقول محبو القهوة الصحية إن المشروب يتسبب أحياناً في جعل بعض الأعراض، مثل الارتجاع المعدي المريئي وحرقة وآلام المعدة، أسوأ.



ويحدث ذلك لأن حبوب القهوة تحتوي على أحماض طبيعية تصبح أكثر تركيزاً عند تحميص تلك الحبوب وتخميرها. بإمكان معدتك التعامل مع حموضة القهوة، لكن كثرة الأحماض قد تتسبب في مشكلات، خاصة عندما تتسرب الحموضة إلى المريء.



وتتسبب القهوة أيضاً في إرخاء العضلة العاصرة المريئية السفلية التي تفصل المعدة عن المريء، مما يعمل على وصول العصارة المعدية، التي تحتوي على حمض الهيدروكلوريك، إلى المريء، ويسفر ذلك عن ظهور أعراض الارتجاع المعدي المريئي وحرقة المعدة.



ويتسبب حمض الهيدروكلوريك أيضاً في ظهور آلام بالصدر، والسعال، أو احتقان الحلق.



ويسبب مشروب القهوة أيضاً الإسهال، لأن مادة الكافيين تعمل على انقباض وتقلص عضلات الجهاز الهضمي. ويدفع ذلك محتويات الأمعاء الغليظة نحو الخروج.



طرق لتخفيف أثر القهوة على المعدة



وتتسبب حموضة القهوة في مشكلات مثل تفاقم وظهور أعراض مثل المغص والإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض بالجهاز الهضمي مثل داء كرون «التهاب الأمعاء»، ومتلازمة القولون العصبي، أو التهاب القولون التقرحي. إذا كنت تعاني من أمراض الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي أو داء كرون، من الأفضل أن تتجنب القهوة كلياً.



إذا كانت صحتك جيدة عامة ولا تتحمل فكرة الحرمان من القهوة، هناك طرق للحصول على كوب ممتع من القهوة «صديقة الأمعاء»، بحسب ما نشر موقع Natural News.



طرق لتخفيف أثر القهوة على المعدة



**اشرب قهوة منخفضة الحموضة



حبوب القهوة التي تنمو في المناطق منخفضة الارتفاع مثل البرازيل، وبيرو، وسومطرة وفنزويلا تُنتج قهوة منخفضة الأحماض بطريقة طبيعية. عند شراء قهوة، تحقق من ملصق المنتج وابحث عن حبوب «منخفضة الحموضة».

الخيار الآخر هو تخمير حبوب القهوة بمياه قاعدية للحصول على قهوة منخفضة الحموضة.

**اشرب القهوة بدون سكر أو بدائل سكر



السكر يُغذّي ميكروبات الأمعاء «المضرّة». إذا كنت مصاباً باختلال التوازن البكتيري (اختلال الميكروبيوم)، فلديك عدد غير كاف من الميكروبات «الجيدة» والكثير من الميكروبات المضرّة، وقد تتسبب القهوة المحلّاة بالسكر في تفاقم تلك الحالة.



لا يمكن هضم بدائل السكر، مثل الإريثريتول، والمانيتول، والزيليتول. تعمل بكتيريا الأمعاء على تخمير تلك الكحوليات السكرية، وتنتج غازات تنفخ الأمعاء وتجذب المياه إليها. ويتسبب ذلك في ظهور أعراض مثل الانتفاخ وألم المعدة.



يمكنك تقليل كمية السكر التي تضيفها إلى القهوة تدريجياً، حتى يمكنك تحمّل شرب القهوة بأقل القليل من السكر، أو بدون سكر على الإطلاق.



**اشرب قهوة منقوعة على البارد



عادة ما تكون القهوة التي تخمر بتقنية التخمير البارد أقل حمضية من القهوة الساخنة العادية بنسبة 65%.



يستخرج التخمير البارد مكونات حمضية ومرارة أقل من حبوب القهوة، مما يجعل المنتج النهائي أفضل وأحلى. إذا كنت تفضل القهوة الساخنة، يمكنك إعادة تسخين القهوة المخمّرة على البارد في وعاء صغير.



***اتبع الخطوات التالية لعمل قهوة على البارد:



اخلط حبوب القهوة الكبيرة منخفضة الحموضة بالمياه الباردة أو الفاترة (بدرجة حرارة الغرفة) في وعاء زجاجي. أحكِم إغلاق الوعاء، ثم اخلطه جيداً.اترك الخليط في الثلاجة لمدة 12 ساعة وحتى 48 ساعة. رجّ الوعاء عدة مرات حتى تتأكد من دمج مكونات الخليط.



عند استخدام مياه باردة تحتاج هذه الطريقة إلى زمن أطول للمعالجة، من أجل استخراج النكهات من حبوب القهوة.



بعد الخلط، يمكنك ترشيح القهوة باستخدام قماش قطني أو مرشح ورقي.هذا السائل المُرشّح النهائي قهوة مركزة، لذا يمكنك خلطها بإضافة المياه الساخنة أو الحليب، أو بدائل الحليب. يمكن تخزين القهوة الباردة في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

**اشرب قهوة قليلة أو «منزوعة الكافيين»

تحتوي القهوة على مكونات تسبب تهيّج الجهاز الهضمي، مثل الكافيين.



يتسبب الكافيين في زيادة إنتاج أحماض المعدة، وبالرغم من أهميتها لتحسين عملية الهضم، قد يكون لها أعراض جانبية وآثار عكسية لدى من يعانون من ارتخاء عضلة المريء العاصرة السفلية. يمكنك في هذه الحالة التغيير وشرب قهوة منزوعة الكافيين، لترى إن كانت ستعجبك.



عربي بوست