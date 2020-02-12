فشل محادثات روسية تركية للمرة الثانية.. الكرملين: على أردوغان الالتزام باتفاقات سوتشي
طريق دمشق- حلب بالكامل في قبضة الجيش العربي السوري
الاحتلال التركي يواصل الاعتداء على قرى الحسكة
إردوغان في إدلب: نحو عمليّة شاملة!
سقوط حوامة سورية واستشهاد طاقمها.
الجيش يحقق المزيد من التقدم في ريف حلب ويمسك بالطرف الشمالي لطريق M5
الجيش يصد هجوماً عنيفاً في ريف إدلب ولا تغييرات بخريطة السيطرة
مقتل 6 جنود أتراك.. واجتماع روسي تركي جديد.
موسكو:الاعتداءات الإسرائيلية استفزازية وخطيرة والوجود الأميركي يعيق الحوار بين الحكومة والأكراد
الجيش يتقدم في ريف حلب الجنوبي الغربي ويقطع الطريق القديم بين المدينة وإدلب
مواقع تتحدث عن حل «النصرة» لنفسها لإفساح المجال للاحتلال التركي
ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين المصابين بارتجاجات بالمخ جراء الهجوم الإيراني إلى 109
الحكومة تتبنى الأسواق الشعبية "من المنتج إلى المستهلك"
إصابة شخص بانفجار عبوة بسيارة في المزة
الاحتلال التركي يصعّد تهديداته بالاعتداء على الأراضي السورية
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

1107 ضحايا كورونا على مستوى العالم

قالت هيئة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية إن 94 شخصًا آخرين ماتوا، بسبب فيروس كورونا، الثلاثاء، مما رفع عدد الضحايا في المقاطعة وحدها إلى 1068 منذ تفشي المرض.


وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في الصين إلى 1105 على الأقل. وعالميًا، أصبحت الحصيلة 1107، بعد إضافة حالتي وفاة، واحدة في هونغ كونغ، والثانية بالفلبين.


وأكدت سلطات هوبي حدوث 1638 حالة إصابة أخرى بالفيروس في المقاطعة، الثلاثاء، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المنطقة مركز تفشي كورونا، إلى 33366 حالة.

وتم نقل 26121 مريضًا إلى المستشفى في هوبي، من بينهم 1517 مصابًا في حالة حرجة، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة، فضلا عن 2639 مريضًا قد خرجوا.


وإلى الآن تجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 44138 حالة، غالبيتها في الصين.


ومن المتوقع أن تصدر لجنة الصحة الوطنية الصينية أرقامًا لكل مقاطعات الصين في وقت لاحق.