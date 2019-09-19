إغلاق آلاف المدارس في ماليزيا وإندونيسيا بسبب حرائق الغابات

أغلقت السلطات في ماليزيا وإندونيسيا آلاف المدارس اليوم بسبب الدخان الكثيف السام الناجم عن حرائق الغابات المستعرة في بعض الجزر الإندونيسية منذ عدة أيام.



وذكرت وكالة فرانس برس أن السلطات الماليزية أمرت بإغلاق نحو 2500 مدرسة لأسباب صحية بما في ذلك ما يقارب 300 مدرسة في العاصمة كوالالمبور التي يغطيها الدخان السام الذي سببته الحرائق الخارجة عن السيطرة في جزيرتي سومطرة وبورنيو الإندونيسيتين.



كما أغلقت السلطات الإندونيسية المئات من المدارس في مقاطعة رياو إضافة إلى أكثر من ألفي مدرسة في مناطق أخرى من البلاد.