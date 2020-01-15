برلين تنشر لائحة المدعوين إلى المحادثات الليبية الأحد المقبل

كشفت ألمانيا، اليوم، عن قائمة الدول المدعوّة إلى حضور مؤتمر الحوار الخاص بالملف الليبي في العاصمة برلين، الأحد المقبل.



وأعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الدول المدعوة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.



وأشارت وكالة الأنباء الألمانية إلى عدم وضوح احتمال حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤتمر من عدمه، على أن من المتوقع مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وستشارك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في المؤتمر، كما تمّ توجيه الدعوة إلى رئيس حكومة «الوفاق» الليبية فائز السراج، وقائد «الجيش الوطني» الليبي خليفة حفتر.

«هدنة» بلا توقيع



لم يفلح اجتماع موسكو الأخير في إنجاز توقيع الطرفين الليبيين على اتفاق الهدنة، إذ أصرّ حفتر على تأجيل التوقيع، فيما وافق السراج على المقترح الذي صاغته روسيا وتركيا.



ووصل حفتر إلى الأردن اليوم، على أن يتابع جولته إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين، فيما عاد السراج إلى طرابلس الليبية.



واعتبرت أنقرة أنها قامت بالتزاماتها مع موسكو في ملف الهدنة، عبر إقناع السرّاج بالتوقيع، فيما استنكرت تصرّف حفتر وهدّدت بتلقينه «درساً» في حال «واصل انتهاكاته».