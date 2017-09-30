العطر القاتل ينتشر في الدول العربية

سادت حالة من الذعر بين المصريين، بعد توجيه وزارة التموين، تحذيرا من استخدام نوع جديد من العطور، انتشر مؤخرا في الصيدليات والمحال، يؤدي إلى الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه.

ووجھت الوزارة، مديريات التموين في المحافظات، بشن حملات مكثفة لمصادرة عطر يحمل اسم “ريلاكس” من الأسواق، وإرسال عينات منه إلى معامل التحاليل المختصة.