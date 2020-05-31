6 ملايين إصابة حول العالم.. إليكم آخر مستجدات فايروس كورونا

يواصل فايروس كورونا أو كوفيد 19 تفشيه حول العالم، حيث أصاب حتى اللحظة أكثر من 6 ملايين شخص.

ففي لبنان، ارتفع عدد الإصابات إلى 1191 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 26، أما عدد المتعافين فقد بلغ 708.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 734 فيما بلغ عدد الوفيات 9 أما عدد المتعافين فقد بلغ 507.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 83384، فيما وصل عدد الوفيات إلى 480، أما عدد المتعافين فقد بلغ 58883.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 33896 فيما بلغ عدد الوفيات 262، أما عدد المتعافين فقد بلغ 17546.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 1076، فيما بلغ عدد الوفيات 48 أما عدد المتعافين فقد بلغ 950.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 9267، فيما بلغ عدد الوفيات 646، أما عدد المتعافين 5549.



وسجلت المغرب 7780 إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 204، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 5401.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 151 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 28771، أما عدد المتعافين فقد بلغ 68268.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 163 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 4515، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 127 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات 239 ألف إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 27 ألف و125.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 233 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 33 ألف و340.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 100 ألف بعد تسجيل أكثر من 979 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت حاجز الـ 6 ملايين، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 369 ألف، وبالمقابل هناك أكثر من مليوني حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.