30 طفلاً ضحية هجمات التحالف على الرقة في شهر!

أكدت منظمة «Human rights watch» الحقوقيّة الدولية، أمس، أن غارات نفذها «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر آذار الماضي قرب مدينة الرقة، أسفرت عن «مقتل 84 مدنياً بينهم 30 طفلاً على الأقل».

ووثّقت المنظمة في تقرير لها حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، حصول «غارتين في آذار على مدرسة كانت تأوي عائلات نازحة في المنصورة إضافة إلى ضرب سوق وفرن في الطبقة» غرب مدينة الرقة، ونقلت المنظمة عن شهود أن «مقاتلي داعش كانوا موجودين في هذين المكانين، ولكن كان هناك أيضاً عشرات إن لم يكن مئات المدنيين».