180 قتيلاً من تنظيم ” داعش” خلال الـ24 ساعة الماضية في دير الزور

أكدت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 180 إرهابياً من تنظيم “داعش” بغارات جوية روسية على مواقعهم في ريف دير الزور خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف بأنه “تم القضاء على 40 إرهابياً من تنظيم داعش من الجنسيتين الطاجكستانية والعراقية وتدمير مركز الإسناد التابع لهم و7 مركبات مزودة بأسلحة ثقيلة بغارات سلاح الجو الروسي في محيط مدينة البوكمال”.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه “تم القضاء على 80 إرهابياً من تنظيم داعش بينهم 9 إرهابيين من شمال القوقاز في محيط مدينة الميادين إضافة إلى تدمير 18 مركبة مزودة بأسلحة ثقيلة و3 مستودعات ذخيرة”.

وبين المتحدث العسكري الروسي أن “أكثر من 60 إرهابياً من تنظيم داعش من بلدان رابطة الدول المستقلة وتونس ومصر تم القضاء عليهم نتيجة غارة جوية روسية في وادي نهر الفرات جنوب دير الزور إضافة إلى تدمير 12 مركبة مزودة بأسلحة ثقيلة”.

ولفت كوناشينكوف إلى أن من بين قتلى الإرهابيين جراء الضربات الجوية قادة في تنظيم “داعش” منحدرين من شمال القوقاز وهم “أبو عمر الشيشاني” و”علاء الدين الشيشاني” و”صلاح الدين الشيشاني” وذلك وفقاً للمعلومات الواردة.

ويعيق التواجد العسكري الأمريكي غير الشرعي في منطقة التنف قرب الحدود السورية الأردنية عمليات الجيش العربي السوري ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في المنطقة الشرقية وحولت تلك المنطقة إلى “ثقب أسود” تخرج منه مجموعات إرهابية من تنظيم “داعش” لشن هجماتها الإرهابية ضد وحدات الجيش العربي السوري والمدنيين.

المصدر : سانا