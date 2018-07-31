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فريق الدبابات السوري في المركز الثاني لمنافسات الألعاب العسكرية "بياتلون الدبابات"

فريق الدبابات السوري في المركز الثاني لمنافسات الألعاب العسكرية "بياتلون الدبابات"

أحرز طاقم الفريق السوري للدبابات المرتبة الثانية في اليوم الثاني من الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية الجارية في موسكو "آرميا - 2018".

أعلنت لجنة التحكيم في سباقات "بياتلون الدبابات" لليوم الثاني من الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية الجارية في موسكو "آرميا — 2018" أن طاقم الفريق السوري للدبابات أحرز المرتبة الثانية بعد الفريق البيلاروسي لمسابقات أمس بعد تحليل نتائج كل فريق.

وقد سجل "طاقم الفريق السوري زمنا قدره 27 دقيقة وثلاث ثوان" موضحة أن هذا الفريق الذي يشارك للمرة الأولى في السباقات ربما يعتبر صاحب أعظم تجربة قتالية من بين المشاركين في مسابقات "آرميا  — 2018".
ويعد سباق الدبابات من أكبر وأهم فعاليات الدورة الرابعة للألعاب العسكرية الدولية وتتنافس فيه طواقم عسكرية من 23 دولة ويدخل في قوام كل فريق مشارك 21 شخصا يشكلون أربعة طواقم وستتابع الفرق الـ12 الفائزة بالمرحلة الأولى في سباقات المرحلة الثانية.

وشارك في دورات اليوم الثاني لسباق "بياتلون الدبابات" أطقم فرق من فيتنام وقرغيزيا وأرمينيا وميانمار وطاجكستان وسوريا وبيلاروسيا وصربيا وروسيا الاتحادية.

وتضم هذه المرحلة  سباقات الطواقم الفردية أي مشاركة طاقم واحد من كل فريق ليقطع مسافة السباق بأقصر وقت ممكن بعد تدميره الأهداف المخصصة لكل سلاح من أسلحة الدبابة واجتيازه الحواجز المائية والعوائق الطبوغرافية والمصطنعة ويليها سباقات التتابع التي يشارك فيها أربعة أطقم لكل فريق حيث ينفذ كل طاقم دورته ثم يسلم دبابته إلى الطاقم الذي يليه حتى استكمال الأطقم الأربعة.

وحظي أداء طاقم فريق الجيش السوري الذي شارك في المرحلة الأولى من سباقات الدبابات أمس بإعجاب الخبراء العسكريين وجمهور المشاهدين. بحسب ما ذكرته "سانا".

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