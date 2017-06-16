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واشنطن تبيع قطر طائرات اف 15 بـ 12 مليار دولار

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية مع قطر اتفاقا تبيع بموجبه لهذا النظام طائرات “اف 15” بقيمة 12 مليار دولار.

وجاء في بيان للبنتاغون أن الاتفاق الذي وقعه وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ونظيره في النظام القطري خالد العطية في واشنطن أمس “سيمنح قطر تكنولوجيا متطورة تعزز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وقطر” إلا أن البيان لم يتضمن أي تفاصيل أخرى بشأن هذه الصفقة الضخمة لكن وكالة بلومبرغ الاقتصادية قالت إنها تشمل 36 مقاتلة.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل قيام أنظمة السعودية والامارات والبحرين بقطع علاقاتها مع مشيخة قطر حيث اتخذت هذه الأنظمة سلسلة إجراءات تهدف إلى عزل المشيخة وهددت بالسجن كل من يظهر التعاطف معها بأي شكل كان.

من جهتها نقلت صحيفة العرب القطرية عن العطية قوله “إن الاتفاقية ستسهم في خلق 60 ألف فرصة عمل في 42 ولاية أمريكية وستعزز قدرة بلاده على تحقيق أمنها”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت في السادس من الشهر الجاري على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكري لنظام آل سعود تتجاوز قيمتها 4ر1 مليار دولار وذلك في إطار صفقة الأسلحة بقيمة 110 مليارات دولار التي قدمها هذا النظام كهدية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية في أيار الماضي.

وكالات

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