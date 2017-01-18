هكذا تتغلب على اكتئاب فصل الشتاء

كشف علماء عن بعض خطوات بسيطة للتخلص من الإكتئاب، الذي قد يصيب العديد وبخاصة في فصل الشتاء. وتبين أن ممارسة السير، والخروج في الهواء الطلق في يوم مشمس، وممارسة هوايتك المفضلة، وتناول الأطعمة المفضلة لديك، هي أبسط الطرق للتخلص من الإكتئاب.



ويقدر علماء من الولايات المتحدة أنه في كل عام خلال فصل الشتاء يصاب أكثر من 10 مليون شخص بما يسمى "الإكتئاب الشتوي".



ومن أجل التغلب على هذا الإكتئاب هناك 4 طرق بسيطة ينصح بها العلماء، فيجب زيادة النشاط اليومي حيث يوصي العلماء في فصل الشتاء بالمشي أكثر والبدء في التمارين الرياضية، اضافة الى ممارسة الهواية المفضلة فعندما يمارس الشخص هوايته المفضلة فإنه ليس فقط يحصل على المتعة، وإنما يساعد ذلك على ترتيب الأفكار في الدماغ، كما يساعد على إعادة تشغيل التفكير الذي بدوره يطرد جميع الأفكار السلبية التي تدور بداخلنا.



ومن الطرق لحل الاكتئاب، هي التعرض لأشعة الشمس فمن المعروف أن بعض الأشخاص في فصل الشتاء يصابون بالإكتئاب وذلك بسبب قلة وجود ضوء الشمس، ولذلك ينصح العلماء بالخروج إلى الشارع في الأيام المشمسة والتعرض لأشعة الشمس التي تساعد بدورها على التخلص من الإكتئاب، اضافة الى تناول الطعام اللذيذوخصوصا الفواكه والمكسرات والشوكولاتة، حيث يمكن علاج الحالات النفسية السيئة لدى الشخص، ولكن في مقاييس معينة، والإفراط بأكل هذه المنتجات قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية في الجسم وبدوره إلى السمنة.

وكالات