8 علامات جسدية تشير لفقدانك قسط وافى من النوم

ارتبط نقص النوم بالعديد من المشاكل الصحية مثل السمنة، والاكتئاب، وإضعاف المناعة، والتهيج المستمر، وانتاج الهرمونات بشكل غير منتظم ، والنوم لا يقل أهمية عن الطعام ، بعض الناس يضرون نومهم للعمل أو المرح. ولكن بعد ذلك من الضرورى أن نفهم أهمية النوم .



ووفقا لموقع ” prevention” 10 علامات تشير إلى عدم النوم يجب أن لا تتجاهل:



1ـ الإفراط فى تناول الطعام وهو نتيجة أخرى لانعدام النوم ، وكثير من الناس يفقدون أو يكتسبون الوزن لأنهم إما يأكلون كثيرا أو لا يشعرون بالجوع .



2ـ عدم التركيز .



3ـ فقدان الذاكرة يمكن تطوير مشكلة فقدان الذاكرة على المدى القصير ، هو أكثر من المستحسن للحصول على ليلة نوم جيدة بدلا من حرق النفط منتصف الليل لأي سبب من الأسباب.



4ـ وجود صعوبة فى إجراء محادثة .



5 ـ بروكسيسم مشكلة طحن الأسنان.



6 ـ الشعور بالنعاس عند القيادة نتيجة عدم النوم السليم يمكن أن يضع حياتك فى خطر.



7 ـ التهيج إذا كنت تشعر باستمرار غضب وأفضل أصدقائك وأفراد الأسرة تبدو مزعجة جدا، فإنه قد لا يكون خطأهم، فقط أن كنت محبط جدا مع قلة النوم.



8 ـ التعب هو تأثير واضح من عدم النوم بشكل جيد، كما إن تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين أو مشروبات الطاقة يساعد فقط لفترة من الوقت وتذهب إلى النعاس بعد مرور بعض الوقت.

المصدر: اليوم السابع