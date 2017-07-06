التفاح لقوام رشيق

أظهرت دراسة طبية أن تناول تفاحة كاملة بقشرتها في اليوم يمكن أن يساعد في جهود محاربة البدانة وتحقيق هدف فقدان الوزن والحصول على قوام رشيق بين البالغين والأطفال، حيث تعمل على كبح الشهية والحفاظ على صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأكد تقرير صادر عن كلية الطب جامعة «نيويورك» الأميركية، أن تناول التفاح يمكن أن يساعد في فقدان الوزن، بل منع اكتساب المزيد من الوزن الزائد.

وقالت خبيرة الصحة الدكتورة جوانا ماكميلان إن تناول التفاح بالقشر يمكن أن يساعد في السيطرة على شهيتك والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد من خلال ملء المعدة لأطول فترة ممكنة.

وتشير البحوث الحديثة إلى أن الألياف الغذائية والبوليفينول في التفاح يلعبان دوراً في الشهية والسيطرة على الوزن وتنامي البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

كما أفادت الأبحاث باحتواء التفاح على مركبات طبيعية تعمل على خفض كلي لمستويات الكوليسترول الضارة، في حين ربطت بعض الأبحاث بين التفاح وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية وضغط الدم المرتفع أحد أهم عوامل الخطر المسببة في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب.

وكالات