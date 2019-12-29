هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية يقتُل أمريكي ويجرح آخرين في العراق

قُتل أمريكي، إثر قصف صاروخي استهدف قاعدة k1 العراقية والتي يتواجد فيها عسكريين أمريكيين، بالقرب من كركوك في العراق.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن مسؤولين أمريكيين أعلنوا أن عدداً من العسكريين الأمريكيين أصيبوا بجروح جراء القصف على القاعدة في كركوك.



ونقلت “رويترز” عن مصادر وصفتها بـ “الأمنية” قولهم إن قوات الأمن عثرت على منصة لإطلاق قذائف من نوع “كاتيوشا” كانت مركبة على سيارة قرب المعسكر.



بدورها، خلية الإعلام الأمني العراقية، أفادت مساء أمس الجمعة، بسقوط عدد من القذائف على معسكر K1 الذي يقع على بعد 15 كيلو متر شمال غرب محافظة كركوك.



وكانت السلطات العراقية أعلنت في 12 من شهر كانون الأول الجاري عن سقوط صاروخين من نوع “كاتيوشا” قرب قاعدة عسكرية فيها جنود أمريكيين في محيط مطار بغداد الدولي، دون أن يسفر ذلك عن ضحايا.



يذكر أنه خلال الـ 6 أسابيع الماضية، تعرضت قواعد في العراق تضم عسكريين أمريكيين، والسفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، لهجمات صاروخية متكررة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.



تجدر الإشارة إلى أن واشنطن أعربت في وقت سابق عن قلقها من تلك الهجمات ضد قواتها ودبلوماسييها.