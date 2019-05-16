مهرجان “كان” يفتتح دورته الـ72

افتتح مهرجان “كان” السينمائي فعاليات دورته الـ72، بمشاركة عربية كبيرة، أهمها ترأس المخرجة اللبنانية نادين لبكي للجنة تحكيم “نظرة ما”.



وانطلقت الدورة 72 لأكبر مهرجان سينمائي بعرض فيلم “The Dead Don’t Die” للمخرج الأمريكي جيم جارموش، في الوقت الذي يعتبر المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار أبرز المرشحين للفوز بالسعفة الذهبية لهذا العام من خلال فيلمه “Douleur et Gloire”.



وإلى جانب ألمودوفار، يشارك عدد من المخرجين العالميين في المسابقة بينهم المخرج البريطاني كين لوتش من خلال فيلم “Sorry, we missed you”، والأمريكي تيرينس مالك بفيلم “A Hidden Life”، إضافة إلى الشقيقين البلجيكيين لوك-بيار دارلين بفيلم “Le Jeune Ahmed”.



ويعرض خارج المسابقة الرسمية شريط وثائقي حول نجم كرة القدم السابق الأرجنتيني دييغو مارادونا، وهو من إخراج البريطاني عاصف كاباديا، ومن المرتقب أن يحضر الأسطورة الأرجنتينية لهذا العرض.



واعتبر المندوب العام للمهرجان تييري فريمو أن الموضوعات التي ستتناولها الأفلام المشاركة “ذات طابع رومنسي وسياسي”، وستعرض في قالب فني قضايا مرتبطة بـ”رسامين ورسامات، ومغنين وعناصر شرطة، وأعضاء مافيا عنيفين وقضاة نزهاء وعاطلين عن العمل ومهاجرين”.



ويرأس لجنة تحكيم هذه الدورة المخرج المكسيكي أليخاندرو غونزاليس إينياريتو، الذي عبر عن سعادته بوضع إدارة المهرجان الثقة فيه، إذ قال في تعليق له على ذلك أن هذا المهرجان “كان مهما بالنسبة إلي منذ بداية مسيرتي”، معتبرا أن “السينما تجري في عروق هذا الكوكب، وهذا المهرجان قلبه”.



وعربيا، يشارك كل من الفيلمين “Mektoub My Love: Intermezzo” للمخرج الفرنسي من أصل تونسي عبد اللطيف كشيش، الذي فاز بالسعفة الذهبية في العام 2013، و”لابد أن تكون هي الجنة” للمخرج الفلسطيني إليا سليمان في المسابقة الرسمية، بحسب ما ذكرته “فرانس 24”.



وتشهد فئة “نظرة ما” مشاركة ثلاث أفلام عربية وهي “بابيشا” للمخرجة الجزائرية مونيا بيدور، و”زوجة أخي” للمخرجة التونسية الكندية مونيا شكري، و”آدم” للمخرجة المغربية مريم التوزاني، فيما يشارك فيلم “أمبيانس” للمخرج الفلسطيني وسام جعفري في فئة “سيني فونداسيون” لأفلام طلبة السينما.



فئة “أسبوع النقاد” أو الأفلام الطويلة، سيشارك فيها أفلام “أبو ليلي” للمخرج الجزائري أمين سيدي بو مدين، وفيلم “معجزة القديس المجهول” للمخرج المغربي علاء الدين الجم، فيما تشهد فئة “الأفلام القصيرة” مشاركة الفيلم “فخ” للمخرجة المصرية ندي رياض، الذي أنتجه مواطنها أيمن الأمير.



يذكر ان الدورة الأولى من مهرجان “كان” انطلقت في أيلول 1939، ليصبح أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، حيث يقام من 14 ولغاية 21 أيار من كل عام، ويوزع من خلاله عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.